Врач заявил об эффективности известного советского средства от боли

Врач Гандельман заявил, что аппликатор Кузнецова помогает уменьшить боль

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил об эффективности известного советского средства — аппликатора Кузнецова. Выпуск доступен на сайте канала.

Иммунолог Андрей Продеус напомнил, что это средство создал советский учитель музыки Иван Кузнецов. Впоследствии подобные устройства стали производить и в других странах. Гандельман подчеркнул, что использование аппликатора поможет уменьшить боль в части тела, к которой его прикладывают. «Боль, которую вы чувствуете в другом месте, уменьшается, потому что есть другой источник боли», — объяснил он.

При этом Продеус уточнил, что приспособление не воздействует на источник боли и не может устранить ее причину.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о пользе популярной советской процедуры. Врач сообщил, что лечение банками стимулирующее действует на организм.