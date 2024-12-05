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19:55, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Врач заявил об эффективности популярной советской процедуры

Врач Агапкин заявил, что лечение банками полезно для организма
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил об эффективности популярной советской процедуры. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он сообщил, что лечение банками полезно для организма. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, раньше многие смеялись над теми, кто ставил себе банки, воспринимая их исключительно как атрибут советского времени. Однако, отметил врач, на недавних спортивных соревнованиях были замечены спортсмены с характерными следами от банок.

«Потому что выяснилось, что эти самые микрогематомы, которые возникают [из-за банок], стимулирующе влияют на организм, это доказано целой серией научных исследований», — констатировал врач.

Ранее Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова рассказали россиянам, как похудеть за год на 24 килограмма. Они отметили, что для этого нужно сократить свои приемы пищи на 20 процентов.

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