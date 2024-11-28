Россиянам раскрыли простой способ похудеть на 24 килограмма за год

Геронтолог Трофимова: для похудения нужно уменьшить порции еды на 20 процентов

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова раскрыли в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» простой способ похудеть. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Есть очень просто способ убрать несколько килограммов. Всего лишь надо уменьшить свою обычную ежедневную порцию на 20 процентов», — рассказала Трофимова. При этом она добавила, что делать это нужно регулярно. Если соблюдать такую рекомендацию, отметила специалистка, то организм не будет испытывать стресс от ограничений.

Агапкин рассчитал, что если речь идет о суточной норме в 2500 калорий, то для похудения необходимо уменьшить калорийность на 500 калорий. «Это потеря практически 70 граммов жира ежедневно. То есть приблизительно 2 килограмма в месяц или 24 килограмма в год», — заключил он.

Ранее Агапкин объяснил, чем опасно резкое снижение веса. По его словам, это приводит к образованию камней в желчном пузыре.