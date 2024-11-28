Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:24, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли простой способ похудеть на 24 килограмма за год

Геронтолог Трофимова: для похудения нужно уменьшить порции еды на 20 процентов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова раскрыли в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» простой способ похудеть. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Есть очень просто способ убрать несколько килограммов. Всего лишь надо уменьшить свою обычную ежедневную порцию на 20 процентов», — рассказала Трофимова. При этом она добавила, что делать это нужно регулярно. Если соблюдать такую рекомендацию, отметила специалистка, то организм не будет испытывать стресс от ограничений.

Агапкин рассчитал, что если речь идет о суточной норме в 2500 калорий, то для похудения необходимо уменьшить калорийность на 500 калорий. «Это потеря практически 70 граммов жира ежедневно. То есть приблизительно 2 килограмма в месяц или 24 килограмма в год», — заключил он.

Ранее Агапкин объяснил, чем опасно резкое снижение веса. По его словам, это приводит к образованию камней в желчном пузыре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Путин прокомментировал развитие отношений с Афганистаном

      Путин объяснил отношение Армении к ОДКБ последствиями событий в Нагорном Карабахе

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше