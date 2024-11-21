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10:29, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности резкого снижения веса

Врач Агапкин: резкое снижение веса приводит к камням в желчном пузыре
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности резкого снижения веса. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии телепрограммы гостья не согласилась с мнением о том, что резкое снижение веса поможет избавиться от камней в желчном пузыре. Агапкин подтвердил утверждение женщины. «Более того, резкое снижение веса в некоторых случаях может, наоборот, спровоцировать образование камней в желчном пузыре», — добавил врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал опасным популярный способ похудения. Доктор рассказал, что интервальное голодание также приводит к образованию камней в желчном пузыре.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман раскрыли распространенную ошибку при похудении. По их словам, употребление обезжиренных продуктов не помогает избавиться от лишнего веса.

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