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17:40, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Врач назвал опасным популярный способ похудения

Мясников: интервальное голодание провоцирует образование камней в желчном пузыре

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что интервальное голодание провоцирует образование камней в желчном пузыре. Выпуск передачи, в котором доктор назвал опасным популярный способ похудения, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что при интервальном голодании происходит накапливание желчи, которая застаивается. В результате, как уточнил врач, в желчном пузыре образуются камни.

«Хорошо, если камни остаются в желчном пузыре, а если они маленькие, они выходят дальше, закупоривают желчевыводящие протоки, которые в печень проходят, и могут приводить к воспалению», — отметил медик. По его словам, интервальное голодание приносит только вред здоровью.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что интервальное голодание противопоказано людям с сахарным диабетом. Офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, назвал интервальное голодание неполноценной диетой.

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      Олег Давыдов
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