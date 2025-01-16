Зеленский раскрыл возможный формат переговоров о завершении конфликта на Украине

Зеленский: За столом переговоров по конфликту на Украине должна быть Европа

Киев хочет, чтобы на переговорах о завершении конфликта на Украине присутствовали представители Европы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

«Я не могу сегодня спрогнозировать, какой будущий стол переговоров. Потому что он будет зависеть не только от Украины. (...) В разговоре с Соединенными Штатами Америки я всегда говорю, что Украина — часть Евросоюза в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за столом переговоров», — объяснил глава республики.

Зеленский добавил, что украинским властям сегодня важно как можно быстрее дойти до любого формата переговоров.

Ранее украинский лидер высказывался о шансе закончить конфликт на Украине в 2025 году. Однако для этого, по его словам, Киеву предстоит договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом.