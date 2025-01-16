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13:41, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о шансе закончить конфликт на Украине в 2025 году

Зеленский: Шанс закончить конфликт на Украине в 2025 году есть
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Шанс закончить конфликт на Украине в 2025 году есть, но для этого Киеву предстоит договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины и он должен принудить [президента России Владимира] Путина к дипломатии, закончить эту войну. Но Трамп, я считаю, способен и предложить Украине реальные гарантии безопасности», — объяснил Зеленский.

Глава республики вместе с тем отметил «месседжи» Трампа о желании завершения конфликта на Украине, которые американский политик посылает как публично, так и непублично.

Ранее Зеленский заявлял, что делает все для завершения конфликта на Украине в 2025 году. При этом, по его словам, условия окончания конфликта должны быть достойными и для Киева, и для Европы.

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