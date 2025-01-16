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10:56, 16 января 2025Ценности

Жена умершего пациента в клинике звездного хирурга Хайдарова подала в суд на Собчак

Вдова продюсера Гаврилова подала в суд на Собчак из-за видео о клинике Хайдарова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Вдова продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова, который умер после операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова, подала в суд на телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости.

Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы Гаврилова о защите чести и достоинства к журналистке, которая год назад выпустила на своем YouTube-канале видеосюжет по этому делу. В нем врачи и медицинские эксперты обсудили операцию по уменьшению желудка, которая была выполнена пациенту.

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В октябре жена Гаврилова Зарина Абдуллаева опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обращение к СМИ. Женщина пообещала подать на них в суд за распространение ложной информации о медицинской экспертизе, которая якобы установила отсутствие вины врачей Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, проводивших манипуляцию ее мужу.

В феврале 2024 года в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет России приостановил деятельность клиники в рамках расследования уголовного дела. Однако в июле стало известно, что медицинское учреждение Хайдарова возобновило работу.

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