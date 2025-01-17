Британия отправит на Украину своих курсантов

Великобритания отправит на Украину своих курсантов для перенимания опыта ВСУ

Великобритания отправит на Украину своих курсантов для перенимания опыта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

«Украинские курсанты будут проходить обучение в Королевской военной академии Сандхерста, помогая воспитывать будущих украинских военачальников. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения в Украине, узнавая из первых рук от украинских Вооруженных сил об их боевых действиях на поле боя», — говорится в тексте.

Отмечается, что данное решение было принято после успешной реализации операции Interflex, в ходе которой за последние два года было обучено более 51 тысячи украинских новобранцев.

16 января украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о так называемом столетнем партнерстве. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Киеву.