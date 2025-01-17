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15:53, 17 января 2025Мир

Британия отправит на Украину своих курсантов

Великобритания отправит на Украину своих курсантов для перенимания опыта ВСУ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Великобритания отправит на Украину своих курсантов для перенимания опыта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

«Украинские курсанты будут проходить обучение в Королевской военной академии Сандхерста, помогая воспитывать будущих украинских военачальников. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения в Украине, узнавая из первых рук от украинских Вооруженных сил об их боевых действиях на поле боя», — говорится в тексте.

Отмечается, что данное решение было принято после успешной реализации операции Interflex, в ходе которой за последние два года было обучено более 51 тысячи украинских новобранцев.

16 января украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о так называемом столетнем партнерстве. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Киеву.

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