Иисуса прописали в квартиру к россиянке

Челябинка заказала выписку из ЕГРН и обнаружила Иисуса

Жительница Челябинска, к собственному удивлению, обнаружила, что живет с Иисусом. Такие сведения содержались в выписке из ЕГРН, передает портал 74.ru.

Выписку о прописанных россиянка заказала на портале «Госуслуги» по совету риелтора. Получив справку, женщина увидела, что к ней на жилплощадь прописали некоего Иисуса Браво де Соуза да Фонсека. В действительности гражданка уже 15 лет является собственницей недвижимости, прежде делила ее с мужем, но после его ухода доли в квартире унаследовали его дети от первого брака. Эти доли она впоследствии также выкупила и спустя пару лет решилась на продажу жилья. Прописывать к себе женщина никого не намеревалась и давно жила одна. «И я бы не обратила внимания, если бы не планировала продавать квартиру. Я бы так с Иисусом и жила! Много лет», — возмутилась хозяйка.

Человек с таким именем, как оказалось, является гражданином Бразилии. Происхождение новоявленного соседа удивило женщину не меньше. «В доме у меня вполне обычные соседи, которые не бразильцы вообще. Есть только одни таджики в подъезде, но они тут уже очень давно живут, и у них все хорошо с гражданством», — поделилась она. Разобраться в путанице помогли правоохранительные органы. В МВД пояснили, что во время постановки иностранца на регистрационный учет в системе произошел сбой. На самом же деле мужчина живет на соседней от челябинки улице. Ошибку в документах исправили.

Ранее в Миассе многодетную мать прописали в продуктовом магазине. Торговую точку построили на пепелище от прежнего дома горожанки. Из-за бюрократических проволочек место прописки у женщины осталось прежним.