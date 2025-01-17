Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 17 января 2025Экономика

Иисуса прописали в квартиру к россиянке

Челябинка заказала выписку из ЕГРН и обнаружила Иисуса
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жительница Челябинска, к собственному удивлению, обнаружила, что живет с Иисусом. Такие сведения содержались в выписке из ЕГРН, передает портал 74.ru.

Выписку о прописанных россиянка заказала на портале «Госуслуги» по совету риелтора. Получив справку, женщина увидела, что к ней на жилплощадь прописали некоего Иисуса Браво де Соуза да Фонсека. В действительности гражданка уже 15 лет является собственницей недвижимости, прежде делила ее с мужем, но после его ухода доли в квартире унаследовали его дети от первого брака. Эти доли она впоследствии также выкупила и спустя пару лет решилась на продажу жилья. Прописывать к себе женщина никого не намеревалась и давно жила одна. «И я бы не обратила внимания, если бы не планировала продавать квартиру. Я бы так с Иисусом и жила! Много лет», — возмутилась хозяйка.

Человек с таким именем, как оказалось, является гражданином Бразилии. Происхождение новоявленного соседа удивило женщину не меньше. «В доме у меня вполне обычные соседи, которые не бразильцы вообще. Есть только одни таджики в подъезде, но они тут уже очень давно живут, и у них все хорошо с гражданством», — поделилась она. Разобраться в путанице помогли правоохранительные органы. В МВД пояснили, что во время постановки иностранца на регистрационный учет в системе произошел сбой. На самом же деле мужчина живет на соседней от челябинки улице. Ошибку в документах исправили.

Ранее в Миассе многодетную мать прописали в продуктовом магазине. Торговую точку построили на пепелище от прежнего дома горожанки. Из-за бюрократических проволочек место прописки у женщины осталось прежним.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

      Стилист Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность»

      Зеленский наградил заколотого Героем России бойца ВСУ

      На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

      Президент Ирана высказался о подписании договора о сотрудничестве с Россией

      Иран представил новую ракету «359»

      Бывший игрок НХЛ из России рассказал о заработке 28 миллионов долларов за два месяца

      Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

      Носорог в зоопарке насадил зебру на рог

      В США назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше