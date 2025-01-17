Климатолог предсказал потепление зимы в Москве на 3-4 градуса через 50 лет

Климатолог Кокорин: Через 50 лет зима в Москве станет теплее на 3-4 градуса

Через 40-50 лет зима на широте Москвы станет теплее на 3-4 градуса. Повышение температуры воздуха в будущем предсказал климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, за последние полвека зима в столице потеплела приблизительно на три градуса, и в дальнейшем этот тренд может ускориться. «Возможно, через 40-50 лет глобальное потепление стабилизируется благодаря совместным усилиям всех стран по достижению углеродной нейтральности. К этому моменту зима потеплеет еще на три-четыре градуса. Т.е. на широте Москвы это будет очень теплая зима», — пояснил специалист.

Кокорин рассказал, что частота волн тепла зимой и жары летом вырастет в два-три раза. Он уточнил, что если в предыдущие 10 лет такие теплые периоды продолжительностью три недели-месяц были восемь раз, то через 40-50 лет их будет 24. В этом случае в один из будущих годов смена волн тепла будет осуществляться без перерывов, «как из пулемета». «Поэтому стоит ждать не плавного потепления зимы, а учащения волн тепла, которые будут примерно по 20 дней. К этому должны адаптироваться и инфраструктура, и сельское хозяйство, и, конечно же, мы в части поведения на льду», — подытожил Кокорин.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прошедший год стал самым жарким в истории наблюдений, которая ведется с 1850 года.