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14:31, 16 января 2025Экономика

2024 год назвали самым жарким в истории

Синоптик Вильфанд: 2024 год стал самым жарким в истории
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, которая ведется с 1850 года. Таковым его назвал в ходе пресс-конференции в мультимедийном информационном центре «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас уже можно говорить совершенно уверенно, что истекший год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений», — рассказал синоптик, отметив, что прошлый год также признан вторым самым теплым годом подряд. Самым жарким в истории оказалось 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура на планете составила 17,16 градуса.

В Москве среднегодовая температура составила плюс восемь градусов. Особенно жарким в столице выдался сентябрь, добавил эксперт. Самым снежным, в свою очередь, был февраль — высота сугробов в тот месяц достигала более 60 сантиметров.

Ранее в Европейской службе дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus сообщили, что средняя глобальная температура впервые оказалась выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса. Исследователи предполагают, что нынешний год окажется менее жарким, но все равно войдет в тройку наиболее теплых годов в истории.

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