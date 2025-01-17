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15:36, 17 января 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности освобождения населенных пунктов в Курской области

МО РФ: В штурме Леонидово и Александрии принимали участие десантники из Крыма
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В освобождении Леонидово и Александрии в Курской области принимали участие десантники из Крыма. Эти и другие подробности штурма населенных пунктов сообщило Минобороны (МО) России в Telegram-канале.

«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке артиллерии и БПЛА улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Леонидово и Александрия в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

Десантникам удалось подавить артиллерию противника с помощью контрбатарейной борьбы, после чего были уничтожены пункты управления. Российские солдаты нанесли удары беспилотниками по остальной технике противника, после чего пошли на штурм.

Украинские солдаты, утверждают в оборонном ведомстве, сбежали, бросив раненых. Часть из них сдались в плен.

17 января Минобороны заявило, что за две недели российским войскам удалось освободить четыре населенных пункта в Курской области. Там добавили, что с момента вторжения в регион ВСУ потеряли более 52 450 военнослужащих.

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