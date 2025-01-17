Чебан признал долг перед «Газпромом» в размере 709 млн долларов

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что акционерное общество признает исторический долг перед «Газпромом», которому принадлежит контрольный пакет акций компании. Он уточнил, что размер задолженности составляет 709 миллионов долларов.

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал», — указал Чебан.

Он также напомнил, что у российской компании есть решение Московского коммерческого арбитражного суда по общей задолженности «Молдовагаз», и она вправе требовать выплаты этого долга.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чебан заявил, что правительство Молдавии ничего не должно «Газпрому»

Глава «Молдовагаза» подчеркнул, что речь идет об историческом долге компании, накопленном в последнее десятилетие прошлого века и в первые десятилетия XXI века. С 2016 года, заверил Чебан, «Молдовагаз» не имеет долгов перед «Газпромом». Более того, по его словам, основную часть долга составляет задолженность Приднестровского региона — в частности, компании «Тираспольтрансгаз».

Правительство Молдавии не должно «Газпрому» и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и «Газпром» не отвечает за долги «Молдовагаз» как акционер Вадим Чебан глава «Молдовагаза»

В связи с этим вопрос о задолженности он призвал решать на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором, а именно «Газпромом» и «Молдовагазом». «Мое мнение такое: вопрос с долгами вообще нужно убрать сейчас, на этом этапе, в сторону, сохранить статус-кво и консолидировать свое внимание на поставках природного газа в Приднестровский регион», — заявил Чебан.

Власти Молдавии отказались признать долг перед «Газпромом»

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался признать долг перед «Газпромом». Соответствующее заявление он сделал после того, как российский поставщик газа принял решение ограничить поставки газа с 1 января 2025 года до нуля кубометров в сутки.

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и вновь заявляет, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — заявил политик.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Оппозиция обвинила Санду в наращивании долга перед «Газпромом»

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор, в свою очередь, отметил, что больше половины задолженности (394 миллиона долларов) компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» была сформирована с 2011 по 2015 год, когда действующий президент республики Майя Санду была членом правительства. По его мнению, политик могла повлиять на ситуацию, но не сделала этого.

Шор посетовал, что «наши граждане должны сидеть без света, топить дома дровами и гадать, будет ли у них завтра газ», из-за нежелания Санду признать задолженность республики перед «Газпромом».

Нужно оплатить долг и договориться с «Газпромом» об условиях контракта с учетом всех текущих обстоятельств Илан Шор лидер блока оппозиционных партий «Победа»

Молдавия решила подать в суд на «Газпром» и национализировать «Молдовагаз»

ПАО «Газпром» еще в декабре прошлого года анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. В результате «Газпром» с восьми часов утра 1 января 2025 года ввел ограничение поставок до нуля кубометров в сутки. В компании уточнили, что оно продолжит действовать до получения молдавской стороной письменного уведомления «об ином».

После сообщения о планах по приостановке поставок газа в Молдавию «Газпромом» премьер-министр распорядился начать законодательные приготовления к национализации компании «Молдовагаз». Он назвал сложившуюся ситуацию «энергетическим шантажом» со стороны России и пообещал, что Минюст подготовит поправки, позволяющие национализировать предприятия в стратегических отраслях.

Спустя две недели Речан сообщил, что власти Молдавии ищут юристов для подачи иска к «Газпрому» в международный арбитраж из-за остановки поставок газа. В частности, правительство составляет списки адвокатов, которые могли бы представлять страну в этом процессе.