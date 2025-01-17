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13:15, 17 января 2025Россия

На Кавказе объявили режим опасности БПЛА

В Северной Осетии объявили режим опасности БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Северной Осетии объявили режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава кавказской республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим "Ковер" — аэропорт "Владикавказ" закрыт на прием и отправку воздушных судов», — написал он.

Чиновник напомнил, что оперштаб продолжает круглосуточно работать. Все необходимые силы и средства перевели в режим повышенной готовности. Меняйло также подчеркнул, что официальная информация появляется в его канале и попросил сохранять спокойствие.

31 декабря 2024 года над Северной Осетией сбили беспилотник. Меняйло тогда рассказал, что жертв и разрушений на земле нет, а также попросил граждан доверять только проверенной информации.

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