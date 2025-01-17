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05:47, 17 января 2025Интернет и СМИ

На Западе осудили супругу Зеленского за поездку на курорт

Журналист Боуз осудил Зеленскую за поездку на швейцарский курорт Санкт-Мориц
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за ее поездку на элитный горнолыжный курорт в Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

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