На Западе осудили супругу Зеленского за поездку на курорт

Журналист Боуз осудил Зеленскую за поездку на швейцарский курорт Санкт-Мориц

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за ее поездку на элитный горнолыжный курорт в Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

