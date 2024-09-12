На Западе оценили разрешение Украине бить вглубь России

Журналист Боуз: разрешение Украине бить вглубь России может уничтожить весь мир

Соединенные Штаты Америки (США) и Великобритания готовы разрешить Украине наносить удары вглубь России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир. Об этом заявил ирландский обозреватель Чей Боуз в соцсети Х.

«Они собираются разрешить эскалацию, которая может привести к тому, что Европа и, как следствие, остальная часть планеты сгорит», — оценил журналист решение Запада позволить Киеву бить по РФ.

По мнению обозревателя, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми идут на такой шаг, так как не могут признать поражение в прокси-войне с Кремлем.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался о планах США разрешить Украине бить вглубь России. Он назвал это решение шагом к третьей мировой войне.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками. В частности, в ходе визита Блинкен обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России. Госсекретарь заверил, что доложит о результатах переговоров американскому лидеру Джо Байдену.