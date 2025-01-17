Названы главные противопоказания к употреблению кофе

Гастроэнтеролог Уразакова: Кофе не рекомендован при повышенном давлении

В некоторых случаях кофе оказывает негативное влияние на организм, предупредила врач-гастроэнтеролог Элена Уразакова. Она назвала главные противопоказания к употреблению этого напитка в беседе с UfaTime.ru.

По словам Уразаковой, прежде всего с осторожностью нужно пить кофе при повышенном артериальном давлении. «Чрезмерное потребление кофеина может привести к повышению артериального давления, что опасно для людей с гипертонической болезнью», — объяснила врач.

Также, продолжила гастроэнтеролог, не рекомендован этот напиток при бессоннице, поскольку кофеин остается в организме до шести часов после употребления и может нарушить сон. Отказаться от кофе Уразакова предложила и тем, у кого он вызывает повышенную тревожность и нервозность.

Противопоказан этот напиток и при обострении хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку он повышает кислотность желудочного сока, что затягивает процесс выздоровления, предупредила врач. Она посоветовала ограничить употребление кофе до двух-трех чашек день и избегать его во второй половине дня, чтобы не нарушать режим сна.

Ранее диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование британских ученых, в ходе которого было обнаружено, что при ежедневном употреблении кофе с сахаром риск преждевременной смерти снижается на 29-31 процент. По ее словам, зерна кофе предотвращают преждевременное старение и защищают от некоторых болезней.