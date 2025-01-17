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16:53, 17 января 2025Ценности

Названы самые модные цвета 2025 года

Pinterest назвал вишневый и сливочный желтый самыми модными цветами 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Эксперты популярного фотохостинга Pinterest назвали самые модные цвета 2025 года. Список опубликован на сайте ресурса.

Самыми популярными цветами, которые были вдохновлены различными продуктами, стали вишневый красный, сливочный желтый, аура-индиго, зеленый укроп и альпийский овес. Отмечается, что выбор оттенков обусловлен трендами на самой платформе. «Мы изучили, что ищут, сохраняют и покупают пользователи», — рассказала работница Pinterest Ксанте Уэллс.

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Так, например, вишневый красный вдохновлен флешмобом Cherry Red Girl («вишневая девочка»), в рамках которого блогеры демонстрировали свои вишневые наряды. По такому же принципу выбрали и сливочный желтый, утверждает Уэллс. «Индиго также подобран неслучайно: сейчас мы наблюдаем растущую актуальность тематики космоса», — добавила она.

Оттенок зеленый укроп попал в подборку благодаря популярности напитка, который состоит из рассола и диетической колы, а также тренду на блюда с укропом. «Альпийский овес — отражение эстетики "бежевых мамочек" и других вирусных трендов на минимализм», — подытожила Уэллс.

В октябре 2024 года Pinterest оштрафовали в России на миллионы рублей. Сервис обвинили в неудалении информации, доступ к которой требуется ограничить на территории России.

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