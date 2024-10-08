Pinterest оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал известный фотохостинг Pinterest на миллионы рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сервис признали виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Сервис обвинили в неудалении информации, доступ к которой требуется ограничить на территории России.

Суд назначил Pinterest штраф на 3,5 миллиона рублей.

До этого сервис оштрафовали в августе. Сервис обвинили в повторном неисполнении обязанностей по мониторингу и ограничению противоправной информации. Суд назначил ему штраф в 7 миллионов рублей.

Pinterest — фотохостинг, который позволяет авторам изображений размещать свои работы в открытом доступе и формировать тематические подборки для других пользователей.