Осужденный за покушение член российской ОПГ «Сельмаш» получил в колонии новый срок

В Ростовской области члену ОПГ дали срок за вымогательство у заключенного

В Ростовской области бывшему члену организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш» Владимиру Уфину, отбывающему наказание за покушение и незаконное хранение наркотиков, дали новый срок. Об этом в пятницу, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как установил суд, отбывая наказание в исправительной колонии, осужденный под угрозой насилия вымогал деньги у другого заключенного. При себе у него нашли огнестрельное оружие с боеприпасами. По факту находки и незаконного хранения оружия также завели дело. По совокупности мужчина получил наказание в виде десяти лет колонии особого режима.

9 января сообщалось, что в Забайкалье российский заключенный получил новый срок за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения АУЕ в колонии.