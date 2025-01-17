Президент Ирана высказался о подписании договора о сотрудничестве с Россией

Пезешкиан: Договор Ирана и РФ откроет новую главу в двусторонних отношениях

Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией откроет новую большую главу в двусторонних отношениях Москвы и Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что наши двусторонние контакты будут продолжаться в рамках наших интересов и, конечно же, с сегодняшнего дня мы станем свидетелями более широкой возможности развития двусторонних отношений», — сказал он.

По словам иранского президента, Тегеран надеется на продолжение контактов между двумя государствами.