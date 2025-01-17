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19:33, 17 января 2025Мир

Пункт о взаимной защите не включен в договор России и Ирана

Договор России и Ирана не включает пункт о взаимной защите в случае нападения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не включает пункт о взаимной защите в случае нападения на одну из стран. Соответствующий текст доступен на официальном сайте Кремля.

В документе не упоминаются НАТО, США, Израиль, Сирия, Украина и ничего не говорится о ведущихся военных конфликтах.

При этом договор регламентирует сотрудничество обеих стран в военной сфере, «включая обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты договаривающихся сторон, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями», а также проведение совместных военно-морских операций, включая «борьбу с пиратством и вооруженным разбоем на море».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал прорывным договор России и Ирана. По его словам, Москва и Тегеран «едины в стремлении не останавливаться на достигнутом и вывести отношения двух государств на качественно новый уровень».

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