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16:19, 17 января 2025Силовые структуры

Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

В Якутии мужчина набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Якутии 32-летний местный житель набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

Двое мужчин были в гараже. Оба трезвые. Потерпевший хотел сесть на диван, на котором спал его знакомый. Он решил разбудить его странным способом — кинул на лицо спящего тряпку. Желаемого пострадавший добился, однако его действия очень разозлили проснувшегося, который схватил нож и набросился на товарища.

В результате конфликта потерпевший получил резаную рану левого плеча, а его знакомый — статус подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») .

Ранее в Красноярске суд приговорил 49-летнего парламентария Назаровского городского Совета депутатов к 160 часам обязательных работ за избиение водителя во время дорожного конфликта.

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