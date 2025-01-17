Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

В Якутии мужчина набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

В Якутии 32-летний местный житель набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

Двое мужчин были в гараже. Оба трезвые. Потерпевший хотел сесть на диван, на котором спал его знакомый. Он решил разбудить его странным способом — кинул на лицо спящего тряпку. Желаемого пострадавший добился, однако его действия очень разозлили проснувшегося, который схватил нож и набросился на товарища.

В результате конфликта потерпевший получил резаную рану левого плеча, а его знакомый — статус подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») .

Ранее в Красноярске суд приговорил 49-летнего парламентария Назаровского городского Совета депутатов к 160 часам обязательных работ за избиение водителя во время дорожного конфликта.