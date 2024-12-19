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19:22, 19 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили депутата за избиение водителя во время дорожного конфликта

В Красноярске суд вынес приговор депутату за избиение водителя на дороге
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Красноярске суд приговорил 49-летнего парламентария Назаровского городского Совета депутатов к 160 часам обязательных работ за избиение водителя во время дорожного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

С депутата также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 120 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 3 августа подсудимый и потерпевший двигались на своих автомобилях по кольцу кругового движения. По ходу движения между ними возникли разногласия относительно преимущественного проезда. В результате депутат создал помеху мужчине, тогда они оба вышли из своих машин и начали спор. В ходе дальнейшего конфликта депутат пять раз ударил оппонента. После этого врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в Воронеже суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего депутата липецкого горсовета и экс-главу крупной строительной компании «Липецкая ипотечная корпорация» Валерия Клевцова.

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