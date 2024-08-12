Экс-депутата горсовета осудили по делу о подкупе недвижимостью на миллионы рублей

В Воронеже осудили экс-главу «Липецкой ипотечной корпорации» Клевцова

В Воронеже суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего депутата липецкого горсовета и экс-главу крупной строительной компании «Липецкая ипотечная корпорация» Валерия Клевцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину также оштрафовали на 84 миллиона рублей. Его признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ, но оправдали по статье 174.1 («Легализация преступного дохода») УК РФ. В рамках этого дела к условным срокам приговорили бывшую жену экс-депутата и еще одну женщину.

По версии следствия, в 2013-2015 годах Клевцов при посредничестве подельников незаконно получил от главы местного застройщика «Глобус-98» Михаила Коротких и гендиректора компании «Велес» Дениса Батагова права на 79 объектов недвижимости, стоимость которых оценивается более чем в 120 миллионов рублей. Коротких и Батагов также передали осужденному 12 миллионов рублей. Взамен с ними на льготных условиях были заключены договоры совместной деятельности при строительстве жилой недвижимости в микрорайоне Елецкий.

Ранее в Ульяновске суд приговорил 39-летнего депутата городской думы к четырем годам лишения свободы за аферы с кальянными.