Соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании назвали клочком бумаги

Меркурис: В Британии не воспринимают соглашение между Киевом и Лондоном серьезно

Отсутствие активных обсуждений в Лондоне относительно недавнего соглашения, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, объясняется тем, что никто не воспринимает данный документ всерьез. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Никто не верит, что этот договор будет иметь какое-то значение через 100 лет, или 50 лет, или даже через год», — заявил он.

Меркурис назвал соглашение «просто клочком бумаги», необходимым британскому премьеру для того, чтобы хоть что-то подписать в ходе его визита в Киев.

16 января Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о так называемом столетнем партнерстве. Утверждается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Киеву.