В Европе забеспокоились из-за возвращения замороженных активов России

FT: Если санкции отменят, то Россия вернет свои деньги на следующий день

Если санкции Европейского союза против России будут отменены, то Москва вернет замороженные на счетах бельгийской Euroclear активы на следующий день. Об этом сообщило издание Financial Times.

Иными словами, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований удерживать эти активы.

В такой ситуации европейские чиновники ищут способы сохранить санкционный режим, после того как Венгрия заявила, что не хочет голосовать за их продление. По крайней мере до тех пор, пока Брюссель не проконсультируется с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Есть сведения, что в ЕС задумались даже о том, чтобы прибегнуть к нормам 81-летней давности, которые предполагают вмешательство бельгийского короля. Это указ военного времени, принятый в 1944 году, который позволяет королю Филиппу блокировать передачу активов из страны. Речь идет о почти 190 миллиардах евро российских государственных активов в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Бельгии.

Как заявил один европейский дипломат, ситуация очень тревожная, так как есть вероятность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не сломается» и откажется продлевать санкции.

Орбан ранее призвал освободить российско-европейские отношения от санкций. Он полагает, что Трамп со следующей недели откроет «новую эру».