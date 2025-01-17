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14:19, 17 января 2025Россия

В Госдуме ответили на возможное размещение британских баз на Украине

Депутат Госдумы Шеремет: Британские базы на Украине будут законными целями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Британские военные базы на Украине станут законной целью России в случае их размещения на этой территории. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал декларацию о столетнем партнерстве между Британией и Украиной, согласно которой Англия изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине.

«Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России. Но Россия, в отличие от порабощенных Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны», — сказал политик.

Он предупредил, что злую шутку с Великобританией может сыграть нехватка политкорректности, из-за чего государство станет неприглядным островом.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что своим соглашение с Украиной Великобритания нарывается на большой скандал. Москва будет рассматривать появление британских баз на Украине как объявление войны, заверил он.

ЖЗЛ
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