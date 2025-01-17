В России оценили соглашение Британии с Украиной фразой «нарываются на большой скандал»

Сенатор Джабаров: появление британцев на Украине равняется объявлению войны

Великобритания нарывается на большой скандал, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такой фразой в беседе с «Лентой.ру» он оценил соглашения британцев с Украиной.

Ранее стало известно, что Великобритания изучит возможность размещения на Украине военных баз и оборонной инфраструктуры. Об этом говорится в договоре о 100-летнем партнерстве, который подписали страны.

Любое появление там британцев, военных или каких, мы рассматриваем как объявление войны, потому что наши требования были обеспечение гарантий российской безопасности, а это, наоборот, подрывает гарантии Владимир Джабаров сенатор

«Я думаю, что просто британцы нарываются на большой скандал, после которого они вообще могут потерять свой остров, который всю жизнь оберегали и защищали от набегов, потому что невозможно так себя вести. Мало того что насолили всему миру за предыдущие 200-300 лет, они сейчас то терактами угрожают, то организуют теракты, то вербуют людей для терактов. Безобразный, конечно, режим в этом плане, который нацелен только на разрушение», — высказался сенатор.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в столетнем соглашении Великобритании и Украины есть тайные пункты. «Есть также и закрытая, сокровенная часть сделки. Все то, что действительно нам придает устойчивость, возможности развиваться», — отметил он.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

