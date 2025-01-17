В Москве молодой человек ограбил таксиста при помощи пистолета-зажигалки

В Москве арестован мужчина, ограбивший таксиста при помощи пистолета-зажигалки

В Москве сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который ограбил водителя такси при помощи зажигалки в форме пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Как уточняет ведомство, все произошло на Ленинском проспекте. Злоумышленник, являясь пассажиром такси, попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить, и вышел из машины. Вернувшись, молодой человек начал угрожать таксисту предметом, похожим на пистолет, и заставил его покинуть место преступления. Потерпевший так и поступил, а затем направился в отдел полиции.

Вскоре силовики задержали подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. В его квартире полицейские обнаружили пистолет-зажигалку и похищенный мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фигуранта поместили в СИЗО.

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