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18:19, 17 января 2025Силовые структуры

В Москве молодой человек ограбил таксиста при помощи пистолета-зажигалки

В Москве арестован мужчина, ограбивший таксиста при помощи пистолета-зажигалки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который ограбил водителя такси при помощи зажигалки в форме пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Как уточняет ведомство, все произошло на Ленинском проспекте. Злоумышленник, являясь пассажиром такси, попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить, и вышел из машины. Вернувшись, молодой человек начал угрожать таксисту предметом, похожим на пистолет, и заставил его покинуть место преступления. Потерпевший так и поступил, а затем направился в отдел полиции.

Вскоре силовики задержали подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. В его квартире полицейские обнаружили пистолет-зажигалку и похищенный мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фигуранта поместили в СИЗО.

Ранее в Нефтеюганске двое мужчин с ножом напали на 55-летнего таксиста.

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