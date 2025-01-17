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16:29, 17 января 2025Экономика

В Петербурге на здании больницы установили табличку с нечитаемым шрифтом Брайля

В Петербурге на здании поликлиники №63 нашли табличку с плоским шрифтом Брайля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: РИА Новости

В Петербурге на здании одной из больниц установили табличку с нечитаемым шрифтом Брайля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет об акушерско-гинекологическом отделении поликлиники №63 на Приозерском шоссе. Один из жителей города снял видео, на котором продемонстрировал, что шрифт Брайля на табличке оказался плоским. По словам брайлиста Оксаны Осадчей, подобные ситуации — не редкость, и часть учреждений устанавливает соответствующие таблички без предварительной консультации со специалистами. «В любом случае шрифт Брайля должен соответствовать нормам ГОСТа, в том числе точки обязательно должны быть рельефными», — заявила эскперт.

В поликлинике журналистам сначала отказались комментировать информацию, а затем сообщили, что данные о неправильной табличке не соответствуют действительности. В администрации Выборгского района города изданию «Подъем» объяснили, что табличку на фасаде медучреждения в новогодние праздники украли и на замену ей установили временную, «подстертую». Собеседник заверил, что новую табличку уже заказали, ее установят в ближайший понедельник.

Ранее стало известно, что власти Уфы к 450-летию города решили исправить ошибки в вывесках улиц и остановок, написанных на башкирском языке.

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