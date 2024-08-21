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17:42, 21 августа 2024Экономика

Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

Власти Уфы к 450-летию города исправят ошибки в вывесках на башкирском языке

Фото: Robert Lokamp / Shutterstock / Fotodom

Власти Уфы к 450-летию города захотели исправить ошибки в вывесках улиц и остановок, написанных на башкирском языке. О том, что жителям российского города решили сделать такой необычный подарок, сообщил «Подъем».

Автором инициативы стал первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. В беседе с журналистом издания он рассказал, что в преддверии 450-летия Уфы к нему обратились общественники, желающие возобновить активную работу в сфере проверки грамотного оформления вывесок улиц на башкирском и русском языках. В результате чиновник попросил местных жителей прислать фото вывесок с ошибками и получил десятки таких изображений.

В республике с 1999 года действует комиссия при правительстве, а также муниципальные терминологические службы, которые проверяют, насколько грамотно оформлены вывески, однако, несмотря на их контроль и постоянные рейды, ошибки все равно были найдены, заключил Кильсенбаев. Уточнять, сколько городу будет стоить замена вывесок, он не стал.

В июне стало известно, что в Ростове-на-Дону на фасаде исторического здания закрасили фрагмент дореволюционной рекламы, приняв его за граффити.

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      Полина Кислицына
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