В российском городе улицу вместе с машинами и подъездами затопило водой

На Самолетной улице в Перми двор, машины и подъезды залило водой из-за аварии

В Перми двор, машины и подъезды затопило водой из-за коммунальной аварии. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал «ЧП Пермь».

Речь идет об улице Самолетной. «Самолетная, 30 — потоп, залило машину. Вода хлещет. Двор в воде, подъезд воды по колено», — сообщил о случившемся утром в пятницу, 17 января, очевидец, пожаловавшийся на бездействие коммунальщиков. На снимках, сделанных им, можно наблюдать, как припаркованная машина оказалась почти по верх колес в воде, причем залитым оказался и салон. Пермяк также снял на видео мощный поток воды, хлынувший, как позднее рассказали в ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», из-за аварии на водопроводе. Представитель компании заявил, что бригада специалистов оперативно выехала на место и устранила утечку. При этом воду в домах номер 26, 30, 32 и 36 на улице Самолетной пришлось временно отключить. Для жителей организовали подвоз автоцистерной. Позднее в «Новогор-Прикамье» сообщили, что из-за припаркованных автомобилей спецтехника не могла начать восстановительные работы после потопа, так что их пришлось эвакуировать.

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