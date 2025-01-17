Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 17 января 2025Экономика

В российском городе улицу вместе с машинами и подъездами затопило водой

На Самолетной улице в Перми двор, машины и подъезды залило водой из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Trong Nguyen / Shutterstock / Fotodom  

В Перми двор, машины и подъезды затопило водой из-за коммунальной аварии. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал «ЧП Пермь».

Речь идет об улице Самолетной. «Самолетная, 30 — потоп, залило машину. Вода хлещет. Двор в воде, подъезд воды по колено», — сообщил о случившемся утром в пятницу, 17 января, очевидец, пожаловавшийся на бездействие коммунальщиков. На снимках, сделанных им, можно наблюдать, как припаркованная машина оказалась почти по верх колес в воде, причем залитым оказался и салон. Пермяк также снял на видео мощный поток воды, хлынувший, как позднее рассказали в ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», из-за аварии на водопроводе. Представитель компании заявил, что бригада специалистов оперативно выехала на место и устранила утечку. При этом воду в домах номер 26, 30, 32 и 36 на улице Самолетной пришлось временно отключить. Для жителей организовали подвоз автоцистерной. Позднее в «Новогор-Прикамье» сообщили, что из-за припаркованных автомобилей спецтехника не могла начать восстановительные работы после потопа, так что их пришлось эвакуировать.

Ранее стало известно, что в Петербурге затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

      США втайне спонсировали производство дронов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше