В Совфеде порассуждали о прекращении СВО после переговоров Москвы и Вашингтона

Сенатор Косачев: Если Россия и США не договорятся по Украине, СВО продолжится

Если Россия и США не договорятся по Украине, то специальная военная операция (СВО) продолжится еще не один год. Это следует из интервью члена Совета Федерации Константина Косачева газете «АиФ».

По словам сенатора, на грядущих переговорах Москвы и Вашингтона должны быть достигнуты два принципиальных соглашения — отказ со стороны США от отношения к Украине как антироссийскому проекту и учет Америкой позиции России по ряду вопросов. Без этого, по словам Косачева, СВО будет продолжена.

«Другого варианта действий у нас просто не останется. Спецоперация будет продолжаться до достижения всех ее целей или до тех пор, пока наши оппоненты не поймут, что с Россией все-таки нужно договариваться», — порассуждал о прекращении военных действий сенатор.

Ранее газета Financial Times писала, что избранный глава США Дональд Трамп может подвести Украину к соглашению с Россией без предоставления ей гарантий безопасности. В рамках этого сценария новый американский лидер может также пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.