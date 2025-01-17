Задержанный за сбор данных для военной разведки Украины россиянин попал на видео

ФСБ России показала видео с задержанием собиравшего данные для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) жителя Севастополя. Соответствующее видео опубликовал ТАСС.
На видео показано, как силовики скручивают мужчину и сажают в служебную машину. Кроме того, они провели обыск его автомобиля. В результате обнаружили флаг Украины. Затем показано, как злоумышленника доставили в отдел. После фигурант снят на заседании суда.
Ранее сообщалось, что россиянин вступил в Telegram чат, который координируется ГУР. Мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это кураторам.
Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет колонии