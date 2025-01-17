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10:10, 17 января 2025Силовые структуры

Задержанный за сбор данных для военной разведки Украины россиянин попал на видео

ФСБ показала видео с задержанием собиравшего данные для ГУР жителя Севастополя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за сбор данных для военной разведки Украины

ФСБ России показала видео с задержанием собиравшего данные для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) жителя Севастополя. Соответствующее видео опубликовал ТАСС.

На видео показано, как силовики скручивают мужчину и сажают в служебную машину. Кроме того, они провели обыск его автомобиля. В результате обнаружили флаг Украины. Затем показано, как злоумышленника доставили в отдел. После фигурант снят на заседании суда.

Ранее сообщалось, что россиянин вступил в Telegram чат, который координируется ГУР. Мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это кураторам.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет колонии

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