Задержанный за сбор данных для военной разведки Украины россиянин попал на видео

ФСБ показала видео с задержанием собиравшего данные для ГУР жителя Севастополя

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за сбор данных для военной разведки Украины

ФСБ России показала видео с задержанием собиравшего данные для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) жителя Севастополя. Соответствующее видео опубликовал ТАСС.

На видео показано, как силовики скручивают мужчину и сажают в служебную машину. Кроме того, они провели обыск его автомобиля. В результате обнаружили флаг Украины. Затем показано, как злоумышленника доставили в отдел. После фигурант снят на заседании суда.

Ранее сообщалось, что россиянин вступил в Telegram чат, который координируется ГУР. Мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это кураторам.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет колонии