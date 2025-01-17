ФСБ задержала россиянина за сбор данных для военной разведки Украины

ФСБ: Задержан житель Севастополя за сбор данных для военной разведки Украины

ФСБ задержала жителя Севастополя, собиравшего данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота для военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, россиянин вступил в Telegram чат, который координируется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это кураторам.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее прокуратура Марий Эл передала в суд уголовное дело о госизмене, в котором обвиняется 48-летняя местная жительница Вера Сидоркина, которая вместе с ребенком была задержана при попытке перейти государственную границу, чтобы попасть на Украину.