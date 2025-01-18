Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 18 января 2025Россия

Еще в одном регионе России сбили беспилотники

Губернатор Гусев: В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Точное количество сбитых дронов не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим опасности удара БПЛА.

В ночь на субботу, 18 января, беспилотники также атаковали Смоленскую и Брянскую области.

Помимо этого, украинские дроны нанесли удар по нефтебазе в Тульской области. В результате атаки на предприятии начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

      Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправой за выход из Курахово

      Еще в одном регионе России сбили беспилотники

      В Британии предложили создать бригаду «варягов-перевертышей» из украинцев

      В африканской стране заметили огромную колонну бронетехники из России

      Криминальную версию гибели бывшего мужа Седоковой исключили

      В Госдуме допустили доиндексацию страховых пенсий

      Организатор заговора против Лукашенко стал политологом и экспертом

      Трампа предупредили о возможной катастрофе из-за Украины

      ВСУ атаковали нефтебазу в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше