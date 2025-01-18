Еще в одном регионе России сбили беспилотники

Губернатор Гусев: В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Точное количество сбитых дронов не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим опасности удара БПЛА.

В ночь на субботу, 18 января, беспилотники также атаковали Смоленскую и Брянскую области.

Помимо этого, украинские дроны нанесли удар по нефтебазе в Тульской области. В результате атаки на предприятии начался пожар.