Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сбитые дроны принадлежат к типу самолетных. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Незадолго до этого над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника. Регион также попал под удар вечером в пятницу, 17 января. Его атаковали семь украинских беспилотников, все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).