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02:24, 18 января 2025Россия

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сбитые дроны принадлежат к типу самолетных. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника. Регион также попал под удар вечером в пятницу, 17 января. Его атаковали семь украинских беспилотников, все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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