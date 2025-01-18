Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сбитые дроны принадлежат к типу самолетных. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника. Регион также попал под удар вечером в пятницу, 17 января. Его атаковали семь украинских беспилотников, все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).