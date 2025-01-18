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01:02, 18 января 2025Россия

Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили пять беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над территорией Починковского района были перехвачены пять дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Анохин призвал граждан сохранять спокойствие в случае работы средств противовоздушной обороны, а также не приближаться к обломкам дронов.

Вечером в пятницу, 17 января, атаке семи украинских беспилотников подверглась Брянская область.

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