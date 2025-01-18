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00:50, 18 января 2025Россия

В российском регионе объявили об опасности ударов БПЛА

Смоленский губернатор Анохин сообщил об опасности атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Смоленской области объявлена опасность ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Политик призвал сохранять спокойствие в случае работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении обломков он попросил жителей не приближаться к ним и немедленно обратиться в экстренные службы.

31 декабря беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Атака была совершена около 03:40 по местному времени. В результате нападения противника произошли возгорания.

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