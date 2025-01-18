Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 18 января 2025Мир

Российские дипломаты предупредили об исходящей от Британии прямой угрозе

Посольство РФ: Помощь Британии Украине является прямой угрозой для России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обещанная Великобританией помощь Украине в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза для России. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне, передает РИА Новости.

Дипломаты отреагировали на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев и посписание странами договора о столетнем партнерстве. Документ призван углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Украине.

В посольстве указали, что Лондон рассчитывает и далее использовать украинцев как геополитический инструмент против России. Это наглядно демонстрирует обоснованность спецоперации (СВО) и необходимость ее продолжения, добавили в дипмиссии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Великобритания нарывается на большой скандал. По его словам, на это указывает возможное размещение на Украине военных баз и оборонной инфраструктуры. «Любое появление там британцев, военных или каких, мы рассматриваем как объявление войны, потому что наши требования были обеспечение гарантий российской безопасности, а это, наоборот, подрывает гарантии», — предупредил сенатор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

      В Тульской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

      Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

      Гидрометцентр назвал декабрь 2024 года самым теплым в истории

      В Гренландии рассказали о панике в Дании из-за Трампа

      Миллионеры начали массово покидать одну страну

      Российские дипломаты предупредили об исходящей от Британии прямой угрозе

      На Западе обратили внимание на попытки Зеленского подражать Трампу

      Российскую эскортницу застрелили в Сальвадоре

      В Британии предложили создать бригаду «варягов-перевертышей» из украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше