Посольство РФ: Помощь Британии Украине является прямой угрозой для России

Обещанная Великобританией помощь Украине в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза для России. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне, передает РИА Новости.

Дипломаты отреагировали на визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев и посписание странами договора о столетнем партнерстве. Документ призван углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Украине.

В посольстве указали, что Лондон рассчитывает и далее использовать украинцев как геополитический инструмент против России. Это наглядно демонстрирует обоснованность спецоперации (СВО) и необходимость ее продолжения, добавили в дипмиссии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Великобритания нарывается на большой скандал. По его словам, на это указывает возможное размещение на Украине военных баз и оборонной инфраструктуры. «Любое появление там британцев, военных или каких, мы рассматриваем как объявление войны, потому что наши требования были обеспечение гарантий российской безопасности, а это, наоборот, подрывает гарантии», — предупредил сенатор.

