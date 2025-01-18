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19:32, 18 января 2025Мир

Турция заявила о готовности выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Фидан: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Турция все еще готова стать посредником при урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом он заявил по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, трансляция которых опубликована в соцсети Х (бывший Twitter).

Фидан отметил, что Турция с первых дней начала конфликта на Украине выступала за необходимость его мирного урегулирования и поддерживала все инициативы для достижения устойчивого и справедливого мира.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и прежде, мы выражаем готовность взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия», — подчеркнул глава МИД Турции.

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