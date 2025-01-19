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05:06, 19 января 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о препятствовании России экономическому развитию Германии

Telegraph: Германия не стала мощной державой из-за зависимости от РФ и Китая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия и Китай препятствуют становлению Германии как мощной западной державы из-за экономической зависимости Берлина от Москвы и Пекина. Это мешает экономическому развитию и укреплению страны в условиях международной напряженности, такое заявление сделали аналитики британской газеты Telegraph.

«На фоне конфликта России и Украины, а также переизбрания Дональда Трампа Германия находится под давлением, что мешает ей стать более мощной державой безопасности в Европе. Эксперты говорят, что этого не может произойти, если страну будут удерживать в качестве выкупа российские поставщики энергоносителей или китайские экспортеры», — указано в статье.

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