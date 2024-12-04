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16:09, 4 декабря 2024Мир

Шольц связал угрозы кибербезопасности Германии с Россией и Китаем

Шольц: основная угроза кибербезопасности Германии исходит от России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Axel Schmidt / Reuters

Основная причина угроз кибербезопасности Германии исходит из России и Китая. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Он уточнил, что немецкое руководство видит серьезную проблему в данных угрозах. «Германия сталкивается с большой угрозой саботажа, поэтому ей необходимо лучше подготовиться к атакам и стать более устойчивой», — сказал канцлер.

Ранее администрация президента США Джо Байдена обнародовала план усиления кибербезопасности на фоне угрозы китайских хакеров. Отмечается, что реализация этого плана включает «конкретные шаги по защите трубопроводов, электрических сетей, систем водоснабжения и другой ключевой инфраструктуры США», а также предотвращение хакерских взломов электронной почты чиновников.

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