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16:23, 19 января 2025Мир

В Киеве предрекли катастрофу в случае немедленных переговоров с Россией

На Украине выступили против быстрых переговоров из-за катастрофичных последствий
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Принуждение Украины к переговорам с Россией до возврата стране преимущества на поле боя обернется катастрофой. Такое мнение сейчас озвучивают официальные лица в Киеве, которые выступают против немедленных переговоров, узнала британская The Telegraph.

Украинская сторона хочет начать переговоры позже, когда РФ будет иметь существенные потери на фронте, включая репутационные, пишет издание со ссылкой на собственные источники. Представители органов власти на Украине, как следует из материала, хотят «причинить боль» президенту РФ Владимиру Путину.

Отступание от такого сценария, на их взгляд, сделает украинскую сторону более слабой. Также могут пострадать интересы и репутация Запада, полагают там.

Ранее готовность выступить посредником между Россией и Украиной в украинском конфликте выразила Турция. По мнению главы турецкого МИД Хакана Фидана, в процессе важно задействовать две стороны. С самого начала конфликта страна заявляла о важности его мирного урегулирования, напомнил он.

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