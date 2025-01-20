Двое взрослых и двухмесячный младенец стали жертвами ДТП на российской трассе

Младенец и двое взрослых стали жертвами ДТП в Нижегородской области

ДТП с тремя жертвами произошло в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Авария произошла на участнике трассы неподалеку от деревни Корниловка около 4:30 мск. Водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, спровоцировав лобовое столкновение. Не совместимые с жизнью травмы получили двое взрослых и двухмесячный младенец.

Еще нескольким находившимся в салонах обеих машин, в том числе виновнику аварии, удалось выжить. Все они находятся в больнице.

Ранее в Тюменской области два человека стали жертвами ДТП. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе два грузовика. По предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель одного из большегрузов.