Двое взрослых и двухмесячный младенец стали жертвами ДТП на российской трассе

ДТП с тремя жертвами произошло в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».
Авария произошла на участнике трассы неподалеку от деревни Корниловка около 4:30 мск. Водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, спровоцировав лобовое столкновение. Не совместимые с жизнью травмы получили двое взрослых и двухмесячный младенец.
Еще нескольким находившимся в салонах обеих машин, в том числе виновнику аварии, удалось выжить. Все они находятся в больнице.
Ранее в Тюменской области два человека стали жертвами ДТП. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе два грузовика. По предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель одного из большегрузов.