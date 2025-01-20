Кабан выпрыгнул из кустов и напал на пенсионера

В Нидерландах мужчина схватился с кабаном и спас пожилого отца

В Нидерландах дикий кабан напал на отца с сыном, когда они гуляли по лесу. Об этом пишет NL Times.

4 января 71-летний Герьян Боссенбрук и его сын отправились на прогулку в национальный парк Де-Хоге-Велюве, провинция Гелдерланд. Мужчины шли по лесу, когда из кустов на них неожиданно выпрыгнул кабан. Он бросился на пенсионера, порвал клыками его ботинок и распорол ногу. Сын Боссенбрук быстро отреагировал: он схватил животное, бросил его на землю и тем самым спас пожилого отца.

«Сын упорно боролся с животным около 12 минут. Потом я сильно пнул кабана между ног. Кабан закричал. Мы отошли от него и встали за деревом. Он удивленно посмотрел на нас и скрылся», — рассказал Боссенбрук. Нападение оставило у Боссенбрука сильное впечатление. «Я до сих пор постоянно представляю, как он бродит по окрестностям», — поделился страхом пенсионер.

По словам эколога Ларса Соеринка, мужчинам просто не повезло встретить кабана в брачный период, когда они особенно агрессивны из-за повышенного тестостерона. «Вы должны остерегаться диких кабанов. Они могут быть злыми. Это, безусловно, самые опасные животные в лесу. Многие люди говорят о волках, но большинство происшествий связано с дикими кабанами. Они самые большие сволочи в лесу», — сказал лесничий Фрэнк Теуниссен.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молодой мужчина не выжил после нападения дикого кабана. Кабан несколько раз ударил его клыками, сильно повредив левое бедро и артерию.