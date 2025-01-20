Кержаков назвал плюс отказа от алкоголя

Кержаков заявил, что начал лучше себя чувствовать после отказа от алкоголя

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков назвал преимущество отказа от алкоголя. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам экс-игрока, он стал лучше себя чувствовать. «Конечно, влияет отсутствие стресса. Когда работаю тренером — часто болею», — добавил бывший футболист.

Кержаков также рассказал, зачем решил отказаться от алкоголя. «Захотелось заняться собой, посмотреть, как это влияет на организм. Также начал заниматься спортом каждое утро. Понял, что не хочется, чтобы все это потом улетело в трубу из-за того, что выпью», — отметил экс-игрок.

Ранее Кержаков раскрыл сумму ежемесячных расходов. Он рассказал, что тратит гораздо меньше 300 тысяч рублей.