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15:51, 20 января 2025Спорт

Кержаков назвал плюс отказа от алкоголя

Кержаков заявил, что начал лучше себя чувствовать после отказа от алкоголя
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков назвал преимущество отказа от алкоголя. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам экс-игрока, он стал лучше себя чувствовать. «Конечно, влияет отсутствие стресса. Когда работаю тренером — часто болею», — добавил бывший футболист.

Кержаков также рассказал, зачем решил отказаться от алкоголя. «Захотелось заняться собой, посмотреть, как это влияет на организм. Также начал заниматься спортом каждое утро. Понял, что не хочется, чтобы все это потом улетело в трубу из-за того, что выпью», — отметил экс-игрок.

Ранее Кержаков раскрыл сумму ежемесячных расходов. Он рассказал, что тратит гораздо меньше 300 тысяч рублей.

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