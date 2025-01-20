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10:19, 20 января 2025Спорт

Кержаков раскрыл сумму ежемесячных трат

Кержаков заявил, что тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит «Чемпионат».

Экс-игрок рассказал, что тратит меньше 300 тысяч рублей. «Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве», — отметил Кержаков.

Бывший футболист добавил, что в ходе спортивной карьеры тратил очень много денег. «Даже не знал цен. Когда есть деньги — ты на них не смотришь», — рассказал Кержаков.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих ежемесячных тратах. Спортсмен заявил, что тратит более полумиллиона рублей в месяц.

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